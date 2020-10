Covid, in Francia lockdown nazionale da giovedì (Di martedì 27 ottobre 2020) Il governo francese prevede un lockdown nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì. E' quanto riferisce BFM-TV alla vigilia dell'intervento del presidente Emmanuel Macron. L'emittente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) Il governo francese prevede unper un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì. E' quanto riferisce BFM-TV alla vigilia dell'intervento del presidente Emmanuel Macron. L'emittente ...

