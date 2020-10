Covid, all’Italia i primi 10 mld del fondo SURE (Di martedì 27 ottobre 2020) La Commissione europea ha erogato 17 miliardi di euro a Italia, Spagna e Polonia come prima tranche del programma SURE, per sostenere l’occupazione e finanziare la cassa integrazione degli Stati membri. abr/red Covid, all’Italia i primi 10 mld del fondo SURE su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020) La Commissione europea ha erogato 17 miliardi di euro a Italia, Spagna e Polonia come prima tranche del programma, per sostenere l’occupazione e finanziare la cassa integrazione degli Stati membri. abr/red, all’Italia i10 mld delsu Il Corriere della Città.

