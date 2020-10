COVID-19 in Francia, 523 vittime e 33mila positivi in 24 ore. Ipotesi lockdown di un mese (Di martedì 27 ottobre 2020) A dieci giorni dall’istituzione del coprifuoco dalle 21 alle 6 a Parigi e in altre otto città della Francia e a quasi una settimana dall’estensione delle stesse misure ad altri 38 dipartimenti del Paese, la curva dell’epidemia di COVID-19 in Francia continua a salire e le conseguenze si fanno giorno dopo giorno sempre più allarmanti. I dati diffusi oggi dal governo francese confermano oltre 33mila nuovi positivi al COVID-19 e ben 523 in sole 24 ore. Non solo: 1.194 persone sono state ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore, e per 148 persone si è reso necessario il trasferimento in terapia intensiva (2.918 il totale ad oggi, 27 ottobre). La settimana scorsa la disponibilità di posti letto in terapia intensiva in tutta la ... Leggi su blogo (Di martedì 27 ottobre 2020) A dieci giorni dall’istituzione del coprifuoco dalle 21 alle 6 a Parigi e in altre otto città dellae a quasi una settimana dall’estensione delle stesse misure ad altri 38 dipartimenti del Paese, la curva dell’epidemia di-19 incontinua a salire e le conseguenze si fanno giorno dopo giorno sempre più allarmanti. I dati diffusi oggi dal governo francese confermano oltrenuovial-19 e ben 523 in sole 24 ore. Non solo: 1.194 persone sono state ricoverate in ospedale nelle ultime 24 ore, e per 148 persone si è reso necessario il trasferimento in terapia intensiva (2.918 il totale ad oggi, 27 ottobre). La settimana scorsa la disponibilità di posti letto in terapia intensiva in tutta la ...

