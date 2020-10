Coronavirus, anticorpi non durano. Difficile raggiungere immunità di gregge (Di martedì 27 ottobre 2020) Secondo una ricerca inglese, gli anticorpi prodotti in seguito ad infezione da Coronavirus decadono nel giro di pochi mesi. Chi si ammala può nuovamente contrarre il virus Una notizia che potrebbe sconvolgere molte delle certezze attualmente in circolo sul Coronavirus, quella pubblicata da uno studio condotto dall’dall’Imperial College insieme a Ipsos Mori, in Gran Bretagna. Secondo gli studiosi, le difese immunitarie che si generano a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2 vanno diminuendo col tempo. La ricerca ha preso in esame un gruppo eterogeneo di 365 mila persone prese a caso all’interno della popolazione nazionale. A partire dal termine del lockdown e per la durata di tre mesi – dal 20 giugno al 28 settembre – gli scienziati hanno monitorato l’andamento degli ... Leggi su zon (Di martedì 27 ottobre 2020) Secondo una ricerca inglese, gliprodotti in seguito ad infezione dadecadono nel giro di pochi mesi. Chi si ammala può nuovamente contrarre il virus Una notizia che potrebbe sconvolgere molte delle certezze attualmente in circolo sul, quella pubblicata da uno studio condotto dall’dall’Imperial College insieme a Ipsos Mori, in Gran Bretagna. Secondo gli studiosi, le difese immunitarie che si generano a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2 vanno diminuendo col tempo. La ricerca ha preso in esame un gruppo eterogeneo di 365 mila persone prese a caso all’interno della popolazione nazionale. A partire dal termine del lockdown e per la durata di tre mesi – dal 20 giugno al 28 settembre – gli scienziati hanno monitorato l’andamento degli ...

