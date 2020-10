Champions | Atalanta-Ajax 2-2 | Zapata salva Gasperini

tvdellosport : Adesso a #Sportitaliamercato: ?? Champions League: Pari #Inter e #Atalanta ?? #Juve, prova del fuoco con il Barça ??… - GoalItalia : Atalanta e Ajax a confronto: analogie e differenze tra le ultime due favole della Champions [@AndryGiutta] ??… - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? ? ATALANTA – AJAX 2-2 Risultato finale ? ? rig. #Tadic (30’) ? #Traore (38') ? #Zapata (54')… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #AtalantaAjax 2-2: #Gasperini rimonta con la doppietta show di #Zapata ?? - zazoomblog : Pagelle Atalanta-Ajax 2-2: voti tabellino e ammonizioni Champions League 2020-2021 - #Pagelle #Atalanta-Ajax… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Atalanta

Altra prova di maturità dell’Atalanta in Champions League. La Dea, dopo essere partita forte con la vittoria sul campo del Midtjylland, pareggia in casa contro l’Ajax. 2-2 prezioso per gli uomini di ...L’ Atalanta impatta per 2-2 con l’ Ajax al Gewiss Stadium nella seconda partita della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini chiude sotto di due gol il primo tempo, trafitta dalle ...