Caso Open Arms, l'udienza per Salvini fissata il 12 dicembre. La procura verso la richiesta di processo: ecco le differenze con Gregoretti (Di martedì 27 ottobre 2020) Sequestro di persona, ma anche rifiuto di atti d'ufficio. Sono i due reati di cui dovrà rispondere Matteo Salvini di fronte al tribunale di Palermo il prossimo 12 dicembre. Così ha disposto il tribunale dei Ministri dopo l'autorizzazione a procedere del Parlamento, votata lo scorso luglio per i fatti che riguardano lo sbarco di 147 migranti salvati in mare aperto dalla Ong spagnola Open Arms lo scorso agosto 2019. Il leader della Lega dovrà rispondere delle accuse nell'udienza preliminare, la seconda dopo l'udienza per il Caso Gregoretti che si è svolta lo scorso 3 ottobre a Catania, poi rinviata al 20 novembre su richiesta dei legali di Salvini per ascoltare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

