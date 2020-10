Carceri e Covid | torna a esame la Consulta dl anti-scarcerazioni

(Di martedì 27 ottobre 2020)all’il 4 novembre il decreto ‘’ che impone di rivalutare i provvedimenti di detenzione domiciliare per i detenuti per ragioni legate all’emergenzaIl 4 novembreall’della Corte costituzionale il decreto ‘’, approvato dal Consiglio dei ministri a maggio e che impone ai giudici di rivalutare i provvedimenti di detenzione … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Torna all’esame il 4 novembre il decreto ‘anti scarcerazioni’ che impone di rivalutare i provvedimenti di detenzione domiciliare per i detenuti per ragioni legate all’emergenza Covid Il 4 novembre ...Occorre quindi alzare rapidamente il livello dell'attenzione e facilitare la rapidità diagnostica, ad esempio promuovendo la vaccinazione anti-influenzale, come si sta facendo fuori dalle carceri ...