Campania, in due comuni divieto di uscita per tutti gli under 18: fuori casa solo con i genitori (Di martedì 27 ottobre 2020) Stop ai minori: dovranno restare a casa e uscire soltanto se accompagnati da un adulto. E' il contenuto dell'ordinanza emanata da due comuni in provincia di Avellno: Quindici e Avella. Una misura destinata a far discutere, che limita di fatto la mobilità dei più piccoli. Campania, a Quindici e ad Avella under 18 chiusi in … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

