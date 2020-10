Barça, nel 20/21 previsti 828 mln di ricavi e conti in equilibrio (Di martedì 27 ottobre 2020) Barcellona ricavi 2020 2021 – Il consiglio di amministrazione del Barcellona, ​​riunitosi nella giornata di ieri, ha approvato il budget per la stagione 2020/21. Per la stagione in corso sono previsti ricavi per 828 milioni di euro (231 milioni in meno rispetto alle attese il 2019/20, senza pandemia) e costi per 796 milioni di euro. … L'articolo Barça, nel 20/21 previsti 828 mln di ricavi e conti in equilibrio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) Barcellona2020 2021 – Il consiglio di amministrazione del Barcellona, ​​riunitosi nella giornata di ieri, ha approvato il budget per la stagione 2020/21. Per la stagione in corso sonoper 828 milioni di euro (231 milioni in meno rispetto alle attese il 2019/20, senza pandemia) e costi per 796 milioni di euro. … L'articolo Barça, nel 20/21828 mln diinè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

