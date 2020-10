All Nippon Airways perde oltre 4 miliardi euro (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il mercato dell’estremo oriente non si sottrae agli effetti della crisi perdurante del trasporto aereo e continua a registrare pesanti conseguenze sui bilanci delle compagnie aeree. All Nippon Airways (Ana), la più importante compagnia aerea giapponese, ha stimato perdite per 4,1 miliardi di euro nell’intero anno fiscale, dopo avere dichiarato un calo del 70% del fatturato. Ana ha applicato diverse misure di contenimento del disavanzo. Dopo aver ottenuto prestiti subordinati pari a 400 miliardi di yen dai maggiori istituti di credito giapponesi, ha cancellato contratti di leasing per 35 aeromobili impiegati nel lungo raggio. Shinya Katanozaka, l’amministratore delegato di All Nippon Airways, si è impegnato a fare il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 ottobre 2020) (Teleborsa) – Il mercato dell’estremo oriente non si sottrae agli effetti della crisi perdurante del trasporto aereo e continua a registrare pesanti conseguenze sui bilanci delle compagnie aeree. All(Ana), la più importante compagnia aerea giapponese, ha stimato perdite per 4,1dinell’intero anno fiscale, dopo avere dichiarato un calo del 70% del fatturato. Ana ha applicato diverse misure di contenimento del disavanzo. Dopo aver ottenuto prestiti subordinati pari a 400di yen dai maggiori istituti di credito giapponesi, ha cancellato contratti di leasing per 35 aeromobili impiegati nel lungo raggio. Shinya Katanozaka, l’amministratore delegato di All, si è impegnato a fare il ...

All Nippon Airways (Ana), la più importante compagnia aerea giapponese, ha stimato perdite per 4,1 miliardi di euro nell'intero anno fiscale, dopo avere dichiarato un calo del 70% del fatturato. Ana ...

La cloche scotta per Nippon Airways: cifre rosso fuoco

TOKYO - La crisi senza precedenti sul trasporto aereo continua a pesare sulle prospettive di All Nippon Airways (Ana), costretta ad inasprire le misure di contenimento dei costi per garantire la ...

TOKYO - La crisi senza precedenti sul trasporto aereo continua a pesare sulle prospettive di All Nippon Airways (Ana), costretta ad inasprire le misure di contenimento dei costi per garantire la ...