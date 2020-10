Acea: Gola, 'nuovi target di sostenibilità più sfidanti, in piano 2,1 mld di investimenti' (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Acea è un'azienda già strutturalmente sostenibile ma con questo piano ci siamo dati nuovi target di sostenibilità ancora più sfidanti rispetto al precedente piano. Nel piano 2020-24 dei 4,7 miliardi di euro di investimenti complessivi ben 2,1 mld - un incremento di circa 400 mln di euro rispetto al piano precedente - sono riferibili a specifici target di sostenibilità". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola, nel corso della presentazione del piano alla comunità finanziaria. Nel dettaglio, rileva Gola, "263 milioni di ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "è un'azienda già strutturalmente sostenibile ma con questoci siamo datidi; ancorarispetto al precedente. Nel2020-24 dei 4,7 miliardi di euro dicomplessivi ben 2,1 mld - un incremento di circa 400 mln di euro rispetto alprecedente - sono riferibili a specificidi;". Ad affermarlo è l'ad di, Giuseppe, nel corso della presentazione delalla comunità finanziaria. Nel dettaglio, rileva, "263 milioni di ...

zazoomblog : Acea: Gola ‘puntiamo su utile netto in 2024 a 382 mln’ - #Acea: #‘puntiamo #utile #netto - TV7Benevento : Acea: Gola, 'pronti a cogliere opportunità in settore idrico'... - TV7Benevento : Acea: Gola, 'nuovi target di sostenibilità più sfidanti, in piano 2,1 mld di investimenti'... - TV7Benevento : **Acea: Gola, 'puntiamo su utile netto in 2024 a 382 mln'**... - TV7Benevento : Acea: Gola, 'in idrico e waste opportunità per utility'... -