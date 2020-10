Traffico Roma del 26-10-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione a Montesacro code per incidente su viale Jonio all’altezza viale Adriatico a Vitinia attenzione Anche qui un incidente avvenuto sulla via Ostiense all’altezza di via del risaro sulla diramazione diSud chiuso lo svincolo d’entrata di San Cesario Verso il raccordo per la carichi dispersi lavori notturni all’interno del sottovia tra viale del Muro Torto e Corso d’Italia a partire dalle 23 il tunnel rimarrà chiuso tra via di Porta Pinciana via Abruzzi In entrambe le direzioni con deviazioni in via di Porta Pinciana 1 per le provenienze da Piazzale Flaminio e in piazzale Brasile per chi arriva da Corso d’Italia lavori notturni anche all’interno del sottovia del Lungotevere in Sassia tunnel chiuso da Largo Giovanni XXIII in direzione di via Gregorio VII nella ...