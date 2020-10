Traffico Roma del 26-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) LuceverdeBuona giornata a te trovati a questo appuntamento rallentamenti a causa di un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare il tratto con disagi quello tra la Prenestina e il io per l’autostrada-l’aquila vicino piazza Vescovio in via di Tor Fiorenza disagi possibili a causa di un incidente in corso una manifestazione in via dei Cerchi strada chiusa aldeviate le linee bus che vi transitano ripercussioni possibili per la circolazione stanno tornando alla normalità alle corse delle linee tram 35 14:19 in precedenza rallentate o limitate nell’ultima mezz’ora possono provocare disagi le chiusure di via di Torrevecchia e di via di Tor Bella Monaca strade entrambe chiuse per brevi tratti Con ilche viene obbligatoriamente deviato per i dettagli ...