Spadafora | “Nessuno stop per la Serie A Protocollo inefficace solo perché non è stato rispettato”

Il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto nella serata di ieri a 'Che tempo che fa' su Rai3 per commentare le scelte dell'ultimo Dpcm "Abbiamo vissuto una prima fase in cui abbiamo avuto il coraggio di prendere decisioni drastiche che ci hanno salvato, anche rispetto ad altri Paesi. Purtroppo oggi, è una critica che va anche a me stesso, le misure pensate durante l'estate per prevenire questa seconda ondata, misure prese come sistema Paese, Governo, regioni e una parte di cittadini, non hanno prodotto gli effetti che aspettavamo. Questo è un dato. I due casi più emblematici sono il sistema dei trasporti locali e la tenuta del sistema sanitario" Sugli sport ancora praticabili dopo le nuove restrizioni "I centri sportivi all'aperto restano fruibili,

