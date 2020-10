Serie A: rigori a favore e contro, ecco la classifica (Di lunedì 26 ottobre 2020) La classifica dei rigori assegnati nel campionato di Serie A. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più rigori a favore, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty contro, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di rigori a favore, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa la classifica dei penalty a sfavore, 13. I rigori A favore E Sfavore DEL ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ladeiassegnati nel campionato diA. I numeri completi dei tiri dal dischetto battuti da ogni squadra e la graduatoria dei penalty fronteggiati da ciascun club. Nella stagione 2016/2017 Roma e Lazio sono i club che hanno ricevuto più, ben quattordici a testa in 38 giornate. La formazione meno fortunata, con ben 0911 penalty, è stata il Cagliari. Nella stagione 2017/2018 è ancora la Lazio ad aver ottenuto il maggior numero di, ben 11, otto dei quali realizzati. Il Benevento ha chiuso invece in testa ladei penalty a s, 13. IE SDEL ...

ZZiliani : Succede che un giorno in serie A spunta un arbitro normale, che fischia rigori e distribuisce cartellini gialli e r… - ClaudioToreno : Come si fa con il var a vedere due rigori come quelli di #MilanRoma? E soprattutto come fa Giacomelli ad arbitrare in serie A? - MarcoLe86931402 : La VAR in serie A non esiste più, solo per annullare i rigori dati all'Inter interviene con frequenza. #MilanRoma - AleBaroAB : 5 giornate e già 4 rigori per il Milan... e Ibrahimovic può fare come Immobile l'anno scorso, con tutti i rigori es… - giu_rassic : #giacomelli arbitraggio manco da serie dilettanti. 2 rigori inventati e var inesistente #milanRoma -