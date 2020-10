"Se non ascoltano i teatri è colpa nostra, non ne siamo degni". Intervista a Luca Barbareschi (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Lo sa perché non ci ascoltano? Perché non siamo ne siamo degni”. Quella di Luca Barbareschi è una voce contro. Il direttore artistico e proprietario dell’Eliseo di Roma non si unisce al coro di chi protesta per la chiusura di cinema, sale da concerto e teatri, varata nell’ultimo dpcm del governo Conte per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. E non perché ritenga che la misura giusta o necessaria. Ma perché pensa che il settore avrebbe dovuto alzare la voce prima davanti al potere, in altre circostanze. Oltre che ripensare la qualità di quello che propone. “La politica non si sta occupando della cultura, è vero - dice ad HuffPost - ma ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Lo sa perché non ci? Perché nonne”. Quella di; una voce contro. Il direttore artistico e proprietario dell’Eliseo di Roma non si unisce al coro di chi protesta per la chiusura di cinema, sale da concerto e, varata nell’ultimo dpcm del governo Conte per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19. E non perché ritenga che la misura giusta o necessaria. Ma perché pensa che il settore avrebbe dovuto alzare la voce prima davanti al potere, in altre circostanze. Oltre che ripensare la qualità di quello che propone. “La politica non si sta occupando della cultura,; vero - dice ad HuffPost - ma ...

“Lo sa perché non ci ascoltano? Perché non siamo ne siamo degni”. Quella di Luca Barbareschi è una voce contro. Il direttore artistico e proprietario dell’Eliseo di Roma non si unisce al coro di chi ...

