Ristoratori Toscana | “Condanna a morte per il settore | il 4 novembre in piazza”

Leggi su dire

(Di lunedì 26 ottobre 2020) FIRENZE – Il Dpcm del governo “condanna a morte per il nostro settore”. Pasquale Naccari, presidente del gruppo Ristoratori Toscani, utilizza parole nette per stroncare la misure anti covid intraprese dal governo: la chiusura delle attività dopo le 18. Le nuove norme, prosegue, colpiscono “duramente le nostre aziende, anziché prendere provvedimenti e rendere più efficienti strutture e servizi, come trasporto pubblico e sanità”.