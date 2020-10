"Qualcosa nel governo non va Sanità e trasporti, perso tempo" (Di martedì 27 ottobre 2020) Intervista di Affaritaliani.it a Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva e vicepresidente della Camera. "Noi siamo lealmente in questa maggioranza che però deve costruire i provvedimenti con il contributo di tutti, ogni componente mette il suo pezzo. Apprendiamo..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 ottobre 2020) Intervista di Affaritaliani.it a Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva e vicepresidente della Camera. "Noi siamo lealmente in questa maggioranza che però deve costruire i provvedimenti con il contributo di tutti, ogni componente mette il suo pezzo. Apprendiamo..." Segui su affaritaliani.it

chetempochefa : 'Don Roberto era un prete contento di essere prete. Che nel suo cammino in un certo punto ha iniziato a comprendere… - thetrueshade : Chiedo nella mia totale ignoranza: esiste un fondo dove poter donare soldi a ristoratori, commercianti, gente costr… - FBiasin : #Fourneau è l'unico arbitro impiegato nell'ultimo turno di #serieA a fare qualcosa nel turno infrasettimanale di… - Affaritaliani : 'Qualcosa nel governo non va Sanità e trasporti, perso tempo' - Gabriele_fisico : @repubblica Meno male che non avvenivano contagi al teatro vero? Cmq non è per quello che è stato fermato, ma per f… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa nel Rosato (IV): "Qualcosa nel governo non va. Sanità e trasporti, perso tempo" Affaritaliani.it Quanto sono lunghi 30 anni senza supercazzola

ma il conte Mascetti lo portò nel cuore della gente «Mi richiamano, li conosco. Mi richiamano. Ma sì, si ride, ci si dà di stronzi un po’ e poi s’inventa qualcosa per passare la serata».

USB Sanità: «Chi ci cura non può essere precario»

In Calabria non è bastata la più grande pandemia del secondo dopoguerra per insegnare qualcosa ai nostri governanti, non è nemmeno servita la dura lezione che il Covid-19 ha impartito nel nord Italia ...

ma il conte Mascetti lo portò nel cuore della gente «Mi richiamano, li conosco. Mi richiamano. Ma sì, si ride, ci si dà di stronzi un po’ e poi s’inventa qualcosa per passare la serata».In Calabria non è bastata la più grande pandemia del secondo dopoguerra per insegnare qualcosa ai nostri governanti, non è nemmeno servita la dura lezione che il Covid-19 ha impartito nel nord Italia ...