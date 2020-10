Oroscopo di Lunedì 26 Ottobre 2020 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oroscopo DEL GIORNO26 Ottobre 2020 Ariete Durante la settimana ci potrà essere un accordo o un contratto che dovrai firmare. Cerca di essere il più accomodante possibile e otterrai tutto ciò che desideri! Dal lato del cuore, potresti essere invitato a casa di un amico e ti verrà presentato qualcuno che ti piace, oppure, al contrario, è qualcuno che sarà sedotto da te e lo farà a te. Ma, 3° decano, l’economia sarà cupa fino alla fine della prossima settimana. Toro Settimana un po’ frenetica, soprattutto per i nati a fine aprile. Una discussione potrebbe andare male o essere rimandata a una data successiva, il che non ti aiuterà affatto. Tuttavia, potresti anche dover sopportare qualcuno che si schiera costantemente contro di te, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 ottobre 2020)DEL GIORNO26Ariete Durante la settimana ci potrà essere un accordo o un contratto che dovrai firmare. Cerca di essere il più accomodante possibile e otterrai tutto ciò che desideri! Dal lato del cuore, potresti essere invitato a casa di un amico e ti verrà presentato qualcuno che ti piace, oppure, al contrario, è qualcuno che sarà sedotto da te e lo farà a te. Ma, 3° decano, l’economia sarà cupa fino alla fine della prossima settimana. Toro Settimana un po’ frenetica, soprattutto per i nati a fine aprile. Una discussione potrebbe andare male o essere rimandata a una data successiva, il che non ti aiuterà affatto. Tuttavia, potresti anche dover sopportare qualcuno che si schiera costantemente contro di te, ...

