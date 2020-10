Milan-Roma, i convocati di Pioli: c’è Calhanoglu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei convocati per il match che vedrà il Milan affrontare la Roma nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Situazione delicata per i rossoneri vista la positività al Covid-19 di Donnarumma e Hauge, assenti così come Gabbia, mentre invece Calhanoglu torna a sorpresa già a disposizione. Di seguito l’elenco dei convocati. PORTIERI: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Stefanoha diramato l’elenco deiper il match che vedrà ilaffrontare lanel posticipo della quinta giornata di Serie A. Situazione delicata per i rossoneri vista la positività al Covid-19 di Donnarumma e Hauge, assenti così come Gabbia, mentre invecetorna a sorpresa già a disposizione. Di seguito l’elenco dei. PORTIERI: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu. DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernandez, Kalulu, Kjaer,gnoli. CENTROCAMPISTI: Bennacer,, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimovic, Leao, Maldini.

