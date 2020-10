Maradona | «Messi o CR7? Nessuno si avvicina a loro»

(Di lunedì 26 ottobre 2020)risponde alla domanda simbolo del decennio calcistico in corso: chi è più forte trae Cristiano Ronaldo? Diego Armandorisponde alla domanda simbolo del decennio calcistico: chi è più forte trae Cristiano Ronaldo? Ecco la sua risposta a France Football, nell’anticipazione dell’intervista. «Per me, quei due sono una spanna sopra gli altri. Non vedoche gli si avvicini.che possa realizzare la metà di quello che hanno fatto». Leggi su Calcionews24.com

"Messi e Cristiano, Cristiano e Messi". Diego Armando Maradona parla a France Football e dice la sua sull'eterno duello tra il portoghese e l'argentino: "Per me, quei due sono una spanna sopra gli ...Nell’anticipazione dell’intervista – che sarà pubblicata integralmente domani – Maradona afferma di non avere dubbi su chi sono i più forti al mondo: “Cristiano Ronaldo e Messi. Per me, questi due ...