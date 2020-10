La seconda ondata del virus scuote il governo. Il Pd avverte: intollerabili distinguo (Di lunedì 26 ottobre 2020) La seconda ondata è tutta un'altra storia, per la tenuta del governo. In casa Pd lo avevano capito già da giorni e il vice-segretario Andrea Orlando parlando in direzione venerdì scorso era stato esplicito, dicendo che stavolta l'emergenza rischia di far vacillare la maggioranza, anziché rafforzarla come avvenuto durante lo scorso inverno. La cronaca di oggi conferma quei timori, nelle piazze comincia ad esplodere la protesta e la stessa maggioranza sbanda pericolosamente: il nuovo Dpcm scatena la rabbia delle categorie costrette a chiudere ma innesca anche la rissa tra gli alleati di governo. Matteo Renzi attacca la norma che impone la chiusura di ristoranti, cinema e teatri, il M5s se la prende con Paola De Micheli per la gestione del trasporto pubblico. Un quadro che fa scattare l'allerta ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Laè tutta un'altra storia, per la tenuta del. In casa Pd lo avevano capito già da giorni e il vice-segretario Andrea Orlando parlando in direzione venerdì scorso era stato esplicito, dicendo che stavolta l'emergenza rischia di far vacillare la maggioranza, anziché rafforzarla come avvenuto durante lo scorso inverno. La cronaca di oggi conferma quei timori, nelle piazze comincia ad esplodere la protesta e la stessa maggioranza sbanda pericolosamente: il nuovo Dpcm scatena la rabbia delle categorie costrette a chiudere ma innesca anche la rissa tra gli alleati di. Matteo Renzi attacca la norma che impone la chiusura di ristoranti, cinema e teatri, il M5s se la prende con Paola De Micheli per la gestione del trasporto pubblico. Un quadro che fa scattare l'allerta ...

Durante la puntata dei “Fatti Vostri” l’astrologo non si è presentato in studi e molti avevano pensato che Fox aveva preso la stessa decisione dato la seconda ondata di contagi. A oramai mezz’ora ...

Dpcm, esplode la protesta: molotov e petardi a Napoli, Milano e Torino

Lunedì di proteste in Italia contro il Dpcm con le restrizioni per la seconda ondata di Coronavirus. Dissenso a Torino con dimostrazioni in serata in piazza Castello dove ha sede il palazzo della ...

