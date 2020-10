Kessiè: “Non ci poniamo limiti. Il gruppo è compatto, vogliamo vincere qualcosa” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervistato da BBC Sports Africa, il centrocampista del Milan, Franck Kessiè, ha parlato della sua stagione al Milan e dell’ottimo inizio di campionato dei rossoneri. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di far parte di questa società. A 23 anni sono già un veterano del gruppo e devo dare l’esempio ai più giovani. Siamo una squadra con molti ragazzi che stanno facendo bene, con alcuni campioni ben assortiti. Vestire la maglia del Milan è un onore ma è anche una grande responsabilità. Rappresentiamo milioni di tifosi in tutto il mondo e tutti noi lavoriamo ogni giorno con impegno e costanza per riportare il Milan dove merita. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono voci che sono state scritte in passato. Io sto bene qui e voglio provare a vincere qualcosa di importante con questo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervistato da BBC Sports Africa, il centrocampista del Milan, Franck Kessiè, ha parlato della sua stagione al Milan e dell’ottimo inizio di campionato dei rossoneri. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso di far parte di questa società. A 23 anni sono già un veterano dele devo dare l’esempio ai più giovani. Siamo una squadra con molti ragazzi che stanno facendo bene, con alcuni campioni ben assortiti. Vestire la maglia del Milan è un onore ma è anche una grande responsabilità. Rappresentiamo milioni di tifosi in tutto il mondo e tutti noi lavoriamo ogni giorno con impegno e costanza per riportare il Milan dove merita. Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono voci che sono state scritte in passato. Io sto bene qui e voglio provare aqualcosa di importante con questo ...

