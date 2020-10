Il ministro Guerini sulle orme di San Francesco (Di martedì 27 ottobre 2020) Per la Festa di San Francesco, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd) ha inviato i caccia delle Frecce Tricolori a sorvolare la Basilica di Assisi. «È l’omaggio più forte che la nostra Italia abbia potuto rendere al Poverello, a cui si affidano migliaia di persone mentre la pandemia aggrava la povertà», ha scritto la rivista dei Francescani. Omaggio discutibile: un’ora di volo dei nove caccia delle Frecce Tricolori costa oltre 40.000 euro in denaro pubblico, cifra con cui si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 27 ottobre 2020) Per la Festa di San, ildella Difesa Lorenzo(Pd) ha inviato i caccia delle Frecce Tricolori a sorvolare la Basilica di Assisi. «È l’omaggio più forte che la nostra Italia abbia potuto rendere al Poverello, a cui si affidano migliaia di persone mentre la pandemia aggrava la povertà», ha scritto la rivista dei Francescani. Omaggio discutibile: un’ora di volo dei nove caccia delle Frecce Tricolori costa oltre 40.000 euro in denaro pubblico, cifra con cui si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

MinisteroDifesa : Verso il #4novembre Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle #ForzeArmate. Ministro @guerini_lorenzo: Oggi co… - MinisteroDifesa : Parte l'Operazione Igea della #Difesa: da questo fine settimana saranno effettuati 30.000 #tamponi al giorno da 200… - MinisteroDifesa : Conclusa la due giorni della riunione dei Ministri della Difesa della #NATO. Ministro @guerini_lorenzo: “Italia con… - Ema_n_u_e_l_e : RT @MinisteroDifesa: Conclusa la due giorni della riunione dei Ministri della Difesa della #NATO. Ministro @guerini_lorenzo: “Italia confer… - StefanoAnnarel1 : RT @Sarita_Libre: In questo momento di allucinante crisi economica, ci tocca pagare 4 MILIARDI E MEZZO DI EURO per il 'look' delle nostre F… -

Ultime Notizie dalla rete : ministro Guerini Il ministro Guerini sulle orme di San Francesco | il manifesto Il Manifesto Il ministro Guerini sulle orme di San Francesco

Per la Festa di San Francesco, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd) ha inviato i caccia delle Frecce Tricolori a sorvolare la Basilica di Assisi. «È l’omaggio più forte che la nostra Italia ...

Missioni, alleanze e investimenti. Il Consiglio supremo di Difesa oltre il complottismo

Nonostante la contestualità con l'emergenza, il complottismo non regge. Dalle missioni al bilancio della Difesa, ecco l'agenda della riunione ...

Per la Festa di San Francesco, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd) ha inviato i caccia delle Frecce Tricolori a sorvolare la Basilica di Assisi. «È l’omaggio più forte che la nostra Italia ...Nonostante la contestualità con l'emergenza, il complottismo non regge. Dalle missioni al bilancio della Difesa, ecco l'agenda della riunione ...