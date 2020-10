Il maggiolone | un’auto dal fascino intramontabile

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Ci sono automobili che sanno andare oltre le mode e le stagioni e diventare delle vere e proprie icone, conosciute e apprezzate da tutti, desiderate e ricercate, e che si sono conquistate un vero e proprio posto nell’immaginario collettivo. Tra queste di sicuro vi è il “” della Volkswagen. Storia di un “” L’importanza che ha avuto nel mondo dell’automobilismo lo dimostra già il fatto che questa vettura non è conosciuta con il suo vero nome, Volkswagen Typ 1, ma con un epiteto che deriva dalle sue forme bombate a ricordare quelle dell’insetto, o beetle per dirla in inglese. La storia delincrocia quella europea del Novecento, non solo perché è stata prodotta dal 1938 al 2003, ma anche ...