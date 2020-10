I nuovi Chromecast con Google Tv e Nest Audio | due classici reinventati

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Chi scrive, chiariamolo subito, è stata fan della prima ora del Chromecast. E soprattutto della sua filosofia inclusiva: un piccolo device trasformava qualunque tv in una smartTv. E la faceva comunicare con una miriade di device, senza cavi e via wi-fi, a prescindere dal produttore. Naturalmente, come il primo modello anche quello presentato a fine settembre – Chromecast con Google Tv – funziona con tutti i dispositivi in cui batte un cuore Android, il sistema operativo di proprietà di Google, ma altrettanto bene con quelli del concorrente della Mela. Nel corso delle generazioni questa portentosa «chiavetta» ha continuato a fare – sempre un po’ meglio – più o meno le stesse cose. Ma con l’ultimo modello – che arriva sette anni dopo il debutto – c’è un vero scatto evolutivo.