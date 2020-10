Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano la figlia: “Un mese di te, Mia” (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’annuncio della nascita, la sorpresa al rientro a casa dopo il parto, la dolcissima foto della neo mamma bis con le sue principesse e ora un nuovo ritratto di famiglia per celebrare un mese della piccola Mia. Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che stanno vivendo un momento felicissimo perché da poco sono diventati genitori (lei ha già una figlia, Sofia, frutto dell’amore con l’ex, il calciatore Davide Bombardini, ndr). L’arrivo della loro Mia ha coronato la storia d’amore della showgirl e lo sportivo, che da tempo sognavano un figlio, nata nel 2018 quando entrambi erano reduci da due storie d’amore importanti. Lui aveva appena messo fine alla relazione con Federica Pellegrini, mentre lei aveva detto addio a Vittorio Brumotti, conosciuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’annuncio della nascita, la sorpresa al rientro a casa dopo il parto, la dolcissima foto della neo mamma bis con le sue principesse e ora un nuovo ritratto di famiglia per celebrare undella piccola Mia., che stanno vivendo un momento felicissimo perché da poco sono diventati genitori (lei ha già una, Sofia, frutto dell’amore con l’ex, il calciatore Davide Bombardini, ndr). L’arrivo della loro Mia ha coronato la storia d’amore della showgirl e lo sportivo, che da tempo sognavano un figlio, nata nel 2018 quando entrambi erano reduci da due storie d’amore importanti. Lui aveva appena messo fine alla relazione con Federica Pellegrini, mentre lei aveva detto addio a Vittorio Brumotti, conosciuto ...

Tra abitini griffati e momenti di vita famigliare Giorgia Palmas, che ha dato da poco alla luce Mia, e Filippo Magnini sono davvero una coppia energica anche dal punto di vista social. Condividono ...

