GF Vip 5, Aurora Ramazzotti rifiuta il confronto con Tommaso Zorzi: ecco cos’è successo tra loro (Di lunedì 26 ottobre 2020) Avevano incuriosito molto le parole di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip riguardo la sua amicizia con Aurora Ramazzotti. Un’amicizia finita perché l’influencer si era sentito trascurato da quella che era la sua migliore amica. Nonostante i due abbiano provato a riprendere i rapporti dopo la quarantena, non c’è stato niente da fare: ognuno ha preso la propria strada. Sta di fatto che Tommaso ha chiesto agli autori di avere un confronto con la Ramazzotti, cosa che però quest’ultima ha rifiutato categoricamente. Grande Fratello Vip: Aurora Ramazzotti dice “no” agli autori Qualche settimana fa, Tommaso Zorzi si è confidato ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Avevano incuriosito molto le parole dial Grande Fratello Vip riguardo la sua amicizia con. Un’amicizia finita perché l’influencer si era sentito trascurato da quella che era la sua migliore amica. Nonostante i due abbiano provato a riprendere i rapporti dopo la quarantena, non c’è stato niente da fare: ognuno ha preso la propria strada. Sta di fatto cheha chiesto agli autori di avere uncon la, cosa che però quest’ultima hato categoricamente. Grande Fratello Vip:dice “no” agli autori Qualche settimana fa,si è confidato ...

