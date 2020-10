Gerry Scotti è positivo al Covid-19

(Di lunedì 26 ottobre 2020), il popolare conduttore Mediaset, ha il Coronavirus. In questo momento si trova a Milano e le sue condizioni sono buone. A quanto pare l’origine dell’infezione sarebbe il contatto con un parente stretto. Ad anticipare la notizia è il sito TPI.alIl conduttore poi annuncia la sua positività su … L'articoloal-19 Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

tpi : Gerry Scotti è positivo al Coronavirus. - fanpage : #GerryScotti è positivo al #Covid19 - ph_pluton : RT @perchetendenza: 'Gerry Scotti': Perché è risultato positivo al Coronavirus - Asia29674459 : RT @perchetendenza: 'Gerry Scotti': Perché è risultato positivo al Coronavirus - fabiosawAriana : RT @perchetendenza: 'Gerry Scotti': Perché è risultato positivo al Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Gerry Scotti è risultato positivo al coronavirus, il conduttore lo annuncia sul suo profilo Instagram dichiarando aver voluto comunicare la notizia in prima persona.1Con un post sui social Gerry Scotti annuncia di essere positivo al Covid-19: ecco le parole del conduttore e come sta ora Momento difficile per l’Italia. Nelle ultime settimane infatti i casi da ...