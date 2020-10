Gasperini “Contro l'Ajax gara importante ma non decisiva” (Di lunedì 26 ottobre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – “Abbiamo posto delle buone basi ma è un girone molto difficile, molto qualificato, con due squadre molto forti come Liverpool e Ajax. Domani sera sarà importante ma non fondamentale, dovremo giocare molto bene contro un avversario che sta attraversando un grande momento”. Così Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Ajax. La Dea arriva da due sconfitte di fila in campionato: “I passi falsi succedono, con la Samp abbiamo giocato molto e creato molto poco, anche per merito loro. E' un momento particolare del campionato, la sosta non ci ha fatto bene ma le partite sono molto ravvicinate e c'è sempre l'opportunità di pensare alla prossima”. Out De Roon: “E' un'assenza importante, è un giocatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – “Abbiamo posto delle buone basi ma è un girone molto difficile, molto qualificato, con due squadre molto forti come Liverpool e. Domani sera saràma non fondamentale, dovremo giocare molto bene contro un avversario che sta attraversando un grande momento”. Così Gian Pieroalla vigilia di Atalanta-. La Dea arriva da due sconfitte di fila in campionato: “I passi falsi succedono, con la Samp abbiamo giocato molto e creato molto poco, anche per merito loro. E' un momento particolare del campionato, la sosta non ci ha fatto bene ma le partite sono molto ravvicinate e c'è sempre l'opportunità di pensare alla prossima”. Out De Roon: “E' un'assenza, è un giocatore ...

