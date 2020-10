Garmin Instinct Esports Edition, prezzo e caratteristiche dello smartwatch dedicato ai gamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Garmin, azienda piuttosto nota sia per i suoi navigatori GPS che per smartwatch e smart band, ha presentato Instinct Esports Edition, un interessante smartwatch dedicato ai gamer. Caratterizzato da un design sportivo e aggressivo, come si conviene nel settore dei videogiochi, Instinct Esports Edition è leggero (pesa appena 53 grammi), ma al tempo stesso robusto, ed è costruito per soddisfare gli esigenti standard militari MIL-STD 810 in quanto a resistenza a urti e cadute e infiltrazioni di liquidi e polvere. Lo smartwatch è anche equipaggiato con un display ad alto contrasto con risoluzione di 128 x 128 pixel e, in modalità Esports, secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020), azienda piuttosto nota sia per i suoi navigatori GPS che pere smart band, ha presentato, un interessanteai. Caratterizzato da un design sportivo e aggressivo, come si conviene nel settore dei videogiochi,è leggero (pesa appena 53 grammi), ma al tempo stesso robusto, ed è costruito per soddisfare gli esigenti standard militari MIL-STD 810 in quanto a resistenza a urti e cadute e infiltrazioni di liquidi e polvere. Loè anche equipaggiato con un display ad alto contrasto con risoluzione di 128 x 128 pixel e, in modalità, secondo ...

