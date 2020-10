Fuori era primavera, la recensione: lo scorrere della vita ai tempi del lockdown (Di lunedì 26 ottobre 2020) La recensione di Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del lockdown, il documentario collettivo di Gabriele Salvatores presentato alla Festa del Cinema di Roma. Non possiamo fare a meno, all'inizio della nostra recensione di Fuori era primavera - Viaggio nell'Italia del lockdown, di soffermarci sul poetico titolo di questo documentario collettivo curato dal premio Oscar Gabriele Salvatores e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2020. Un titolo che nasconde tutto il contenuto di questi densi (ma mai noiosi) 75 minuti e che, in tre parole, ci sottolinea un'ovvietà che colpisce in maniera inaspettata. Ricorderemo per sempre i mesi documentati in questo film: noi costretti a rimanere chiusi in casa mentre ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ladiera- Viaggio nell'Italia del, il documentario collettivo di Gabriele Salvatores presentato alla Festa del Cinema di Roma. Non possiamo fare a meno, all'inizionostradiera- Viaggio nell'Italia del, di soffermarci sul poetico titolo di questo documentario collettivo curato dal premio Oscar Gabriele Salvatores e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2020. Un titolo che nasconde tutto il contenuto di questi densi (ma mai noiosi) 75 minuti e che, in tre parole, ci sottolinea un'ovvietà che colpisce in maniera inaspettata. Ricorderemo per sempre i mesi documentati in questo film: noi costretti a rimanere chiusi in casa mentre ...

WeCinema : La Festa del Cinema di Roma: si chiude con 'Cosa sarà' di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e 'Fuori era Primave… - monica_perico : RT @lellesan79: Posso dire che sentire “aveva altre patologie” o “era anziano” mi sta parecchio sulle scatole? Se non fosse sopraggiunto il… - sehunsarangha : Ma alla fine ci sono andata, e non è un problema, non ho scelto io di avere problemi di salute e familiari, non era… - romvantic : RT @eliscrivecose: “Gli unici che hanno pisciato fuori dal vaso sono Enock e la contessa questa settimana. Se domani non li nominano non mi… - _Vyrgy_ : @LudoMattia @MatteoBear @tania64431623 Era importato invece,nessuno ha sminuito ma per non degenerare dopo le scuse… -