Fiorentina | Commisso | «Ho voluto Amrabat Iachini? Ecco quando lo manderò via»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Rocco, presidente della, ha fatto il punto della situazione in casa viola ai microfoni di Radio Rai Rocco, presidente della, ha fatto il punto della situazione in casa viola ai microfoni di Radio Rai.– «qualcuno fa un buon lavoro bisogna riconoscerlo ed è stato giusto dargli la mia fiducia. Qualcuno dice che devo mandarlo via? Fino a oggi stiamo andando bene, spero che si possa migliorare ma per il momento non ho intenzione di cambiare. Manderò viaanche le altre squadre che sono sotto di noi in classifica faranno lo stesso». CALCIOMERCATO – «Ho raccomandato soloperché lo avevo visto in televisione. ...