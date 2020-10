Cosa può rimanere aperto col nuovo dpcm? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Negozi, bar, ristoranti e musei: Cosa resta aperto e potrà continuare a svolgere le proprie attività con il nuovo dpcm. Centri commerciali, ristoranti, negozi: Cosa resta aperto dal 26 ottobre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 ottobre 2020) Negozi, bar, ristoranti e musei:restae potrà continuare a svolgere le proprie attività con il. Centri commerciali, ristoranti, negozi:restadal 26 ottobre su Notizie.it.

chetempochefa : 'Qua non c'è niente da scherzare, è una cosa seria. Bisogna rispettare le regole. E se lo dice una ribelle come me,… - sole24ore : #Coronavirus, ecco le regole del nuovo #Dpcm del 18 ottobre: cosa si può fare e cosa no - fanpage : #Covid19 Nuovo #dpcm Cosa si può fare in Italia dopo le 18 - AlFraeMemi : RT @TommyTheQueen1: L’ignoranza, se si può chiamare così, della contessa e di Enock mi fa gelare il sangue. In più sono delusissima di Daya… - MauroAmbrosiani : RT @anninavigneto: Si possono chiudere ristoranti, palestre e cinema, ma se non si decidono a fare qualcosa per i mezzi pubblici, dove le p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it