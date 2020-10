Coronavirus, stop dei tamponi agli asintomatici? Crisanti: “Sarebbe una catastrofe” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le regioni chiedono lo stop ai tamponi agli asintomatici. E’ questo quanto è emerso dall’ultima conferenza Stato-regioni, in cui i governatori, che controllano la sanità sul territorio, hanno avanzato questa richiesta per via dell’impossibilità di tracciare tutti, in modo tale da fissare delle priorità nella lotta al Coronavirus. Il microbiologo Andrea Crisanti, però, attacca duramente i presidenti: “Escludere gli asintomatici dal tracciamento è una catastrofe annunciata. Sono irresponsabili. La vera lotta contro il virus è una lotta contro chi lo trasmette. Non si può sostenere che gli asintomatici non siano un problema”. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le regioni chiedono loai. E’ questo quanto è emerso dall’ultima conferenza Stato-regioni, in cui i governatori, che controllano la sanità sul territorio, hanno avanzato questa richiesta per via dell’impossibilità di tracciare tutti, in modo tale da fissare delle priorità nella lotta al. Il microbiologo Andrea, però, attacca duramente i presidenti: “Escludere glidal tracciamento è una catastrofe annunciata. Sono irresponsabili. La vera lotta contro il virus è una lotta contro chi lo trasmette. Non si può sostenere che glinon siano un problema”.

La fase III della sperimentazione del Vaccino Oxford/Irbm/AstraZeneca si sta per completare. E il Financial Times scrive i primi risultati dei test per il vaccino anti Covid sviluppato dall’ateneo bri ...

Cinema e teatri sono il vaccino dell'anima

I cinematografi hanno visto scomparire i film, che erano stati promessi, per i quali avevamo riaperto. Eppure abbiamo continuato a programmare, a i inventare proposte trovando un pubblico curioso, sem ...

