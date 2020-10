Coronavirus in Lombardia, in 24 ore 3.570 nuovi positivi con 14mila tamponi in meno. 11 persone in più in terapia intensiva (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)I dati di lunedì 26 ottobre 2020 Il bollettino del 26 ottobre Sono +3.570 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, di cui 124 debolmente positivi e 22 a seguito di test sierologico. Ieri erano +5.762. I decessi, invece, sono +17 mentre nella giornata di ieri +25 per un totale di 17.252 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi sono 2.459 (+133) mentre ieri erano 2.326, in terapia intensiva ci sono ancora 242 persone (ieri 231), ovvero +11. I guariti sono 87.426, i dimessi 2.930 per un totale di 90.356 (+1.211 rispetto al 25 ottobre). In isolamento domiciliare ci sono 47.624 persone (+2.198) mentre gli attualmente ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)I dati di lunedì 26 ottobre 2020 Il bollettino del 26 ottobre Sono +3.570 icasi diin, di cui 124 debolmentee 22 a seguito di test sierologico. Ieri erano +5.762. I decessi, invece, sono +17 mentre nella giornata di ieri +25 per un totale di 17.252 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi sono 2.459 (+133) mentre ieri erano 2.326, inci sono ancora 242(ieri 231), ovvero +11. I guariti sono 87.426, i dimessi 2.930 per un totale di 90.356 (+1.211 rispetto al 25 ottobre). In isolamento domiciliare ci sono 47.624(+2.198) mentre gli attualmente ...

