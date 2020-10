Coronavirus | a Torino proteste e scontri

Agenzia_Ansa : #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano,… - Agenzia_Ansa : #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazz… - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - MaeyCat : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Sale la tensione a #Napoli, fermato un manifestante. Scontri con le forze dell'ordine a #Milano, #Torino #Tr… - TSTARANTO : Coronavirus: allerta del Viminale, alta tensione a Napoli. Guerriglia a Torino e Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Torino

Paratissima torna a Torino anche quest’anno, ma cambiando veste, per adattarsi ai tempi e per rispettare le normative vigenti. Articolata in quattro appuntamenti, la mostra ha preso avvio il 23 ottobr ...Proseguono le grandi proteste contro l'ultimo DPCM varato dal Governo Conte. Scontri nelle città di Milano e Torino. In piazza a Napoli ...