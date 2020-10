Conte: “Il contagio preoccupa molto, la dad serve” (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Con le nuove regole anche voi in buona parte abbraccerete la logica e la modalità della didattica a distanza. È stata una decisione non facile, perché voi stessi sapete e siete testimoni degli sforzi che abbiamo fatto” con gli operatori della scuola e con le famiglie, “lavorando tanto per la didattica in presenza”. Così il premier, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia in memoria di Willy Monteiro Duarte, in un saluto rivolto in particolare agli allievi dell’Istituto tecnico statale Michele Maria Milano di Polistena. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Con le nuove regole anche voi in buona parte abbraccerete la logica e la modalità della didattica a distanza. È stata una decisione non facile, perché voi stessi sapete e siete testimoni degli sforzi che abbiamo fatto” con gli operatori della scuola e con le famiglie, “lavorando tanto per la didattica in presenza”. Così il premier, Giuseppe Conte, nel corso della cerimonia in memoria di Willy Monteiro Duarte, in un saluto rivolto in particolare agli allievi dell’Istituto tecnico statale Michele Maria Milano di Polistena.

