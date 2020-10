Con la seconda ondata Conte traballa Che farà il Quirinale?

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Pochi giorni fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto una lettera firmata da un centinaio di importanti professori e scienziati affinché si stringano ulteriormente gli spazi di mobilità della popolazione per fronteggiare la crescenteepidemica. L'inefficacebis non è abbastanza per gestire un'emergenza crescente sotto tutti i punti di vista. Aumentano dunque le probabilità di uno scenario in cui tutte (o quasi) le forze politiche possano essere chiamate a dare il loro contributo in un accordo di solidarietà nazionale.Pochi giorni fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto una lettera firmata da un centinaio di importanti professori e scienziati affinché si stringano ulteriormente gli spazi di mobilità della popolazione per fronteggiare la ...