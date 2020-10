Cile, riforma della Costituzione: addio all’era di Pinochet (Di lunedì 26 ottobre 2020) In Cile è tappa storica per la politica del paese sudamericano. Con uno schiacciante 77% di consensi passa la riforma della Costituzione. Si tratta di una svolta epocale che dice addio all’eredità di Pinochet Il Cile si appresta a cambiare radicalmente l’assetto politico di una storia nazionale lunga e radicata. Con una rivoluzionaria maggioranza, oltre il 77% dei consensi, i Cileni fanno passare la riforma della Costituzione. Si tratta di un’inversione di rotta ben orientata che arriva ad un anno di distanza dalle rivolte popolari di ottobre 2019. I cittadini del paese sudamericano hanno votato a favore della democrazia, queste le primissime reazioni a ... Leggi su zon (Di lunedì 26 ottobre 2020) Inè tappa storica per la politica del paese sudamericano. Con uno schiacciante 77% di consensi passa la. Si tratta di una svolta epocale che diceall’eredità diIlsi appresta a cambiare radicalmente l’assetto politico di una storia nazionale lunga e radicata. Con una rivoluzionaria maggioranza, oltre il 77% dei consensi, ini fanno passare la. Si tratta di un’inversione di rotta ben orientata che arriva ad un anno di distanza dalle rivolte popolari di ottobre 2019. I cittadini del paese sudamericano hanno votato a favoredemocrazia, queste le primissime reazioni a ...

