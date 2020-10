Chi è Giulia Salemi | l’influencer “amica” di Zorzi al GF Vip

(Di lunedì 26 ottobre 2020)è una modella e showgirl italo persiana, nota al pubblico per aver partecipato a Pechino Express e Grande Fratello VIP. La ragazza è nota anche per aver portato un vestito con spacco inguinale sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2016. Sin da piccola prende parte a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Italia nel 2014, dove si classifica terza. Successivamente, entra a far parte del mondo dello spettacolo, sbarcando a Quelli che il calcio, a Leyton Orient, a Sbandati e a Pechino Express, dove, assieme alla madre Fariba, forma la coppia delle Persiane.Nel 2018 raggiunge la massima popolarità, partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2020,viene scelta assieme a Tommasoper la conduzione di Play Talk, un ...

