Cgil-Cisl-Uil | nuove Rsa pubbliche | domani confronto online

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “Ad un mese dalla firma dell’accordo per il potenziamento dell’assistenza pubblica delle Rsa nel Lazio, i protagonisti si confrontano in un dibattito on line che si svolgera’, 27 ottobre.” “Alla luce dell’emergenza Covid che ha travolto la popolazione anziana residente nelle Rsa mettendo in luce tutte le criticita’ del sistema privato, l’accordo siglato dai sindacati confederalie Uil regionali e le categorie del Pubblico Impiego, i Pensionati e i Medici, con gli assessori regionali alla Sanita’ Alessio D’Amato e alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli, intende ridisegnare un nuovo modello di assistenza pubblica nelle Rsa con un deciso rafforzamento del sistema dei servizi socio sanitari ad anziani, non autosufficienti e ...