Calciomercato Juventus | sfuma il terzino a parametro zero | su di lui il Real Madrid

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Le ultime notizie dipongono laancora alla caccia di rinforzi sulle corsie esterne. Come ormai abbiamo imparato a vedere nel sistema di Pirlo, gli esterni di centrocampo sono di importanza fondamentale. Svolgono un doppio ruolo offensivo e difensivo e sono utili a dare ampiezza alla manovra. Durante l’ultimo mercato sembrava possibile l’arrivo di un esterno sulla corsia mancina ma alla fine Paratici non ha affondato il colpo su nessuno dei possibili obiettivi. Pirlo, in attesa di Alex Sandro, ha schierato a girare sia Bernardeschi, sia il nuovo acquisto Chiesa che il giovane Frabotta. In attesa di una soluzione definitiva la Juve si guarda intorno ma uno dei possibili arrivi sembra essereto. LEGGI ANCHE:, retroscena Ronaldo: doppio ...