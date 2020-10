Brad Pitt gira uno spot per Biden (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre Donald Tump continua la sua campagna elettorale, Joe Biden fa una pausa e, insieme alla moglie Jill, la vice Kamala Harris e il marito di quest’ultima, partecipa a un concerto virtuale. Trump invece si trova in New Hampshire, mentre il suo vice Mike Pence, nonostante i tre positivi nel suo staff, gira tra il North Carolina e il Minnesota. Nel frattempo, Brad Pitt arriva a sostegno del candidato Joe Biden con uno spot pubblicitario per la campagna elettorale, dove Pitt è la voce fuoricampo. Nello spot, Pitt definisce il candidato alla Casa Bianca come “presidente di tutti gli americani” e si vede Biden incontrare un gruppo di elettori insieme alla vice Kamala Harris e alla moglie ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Mentre Donald Tump continua la sua campagna elettorale, Joefa una pausa e, insieme alla moglie Jill, la vice Kamala Harris e il marito di quest’ultima, partecipa a un concerto virtuale. Trump invece si trova in New Hampshire, mentre il suo vice Mike Pence, nonostante i tre positivi nel suo staff,tra il North Carolina e il Minnesota. Nel frattempo,arriva a sostegno del candidato Joecon unopubblicitario per la campagna elettorale, doveè la voce fuoricampo. Nellodefinisce il candidato alla Casa Bianca come “presidente di tutti gli americani” e si vedeincontrare un gruppo di elettori insieme alla vice Kamala Harris e alla moglie ...

