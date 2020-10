Barbara D’Urso contro Iconize sul caso Soleil Sorge (Di martedì 27 ottobre 2020) Barbara D’Urso contro Iconize a “Pomeriggio 5” sul caso Soleil Sorge, per una “lettera sminuente”. E’ finita poco tempo fa una nuova puntata dello show pomeridiano di Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”. Si è tornati a parlare di Iconize, che, dopo le accuse mosse nei contro di lui da Soleil Sorge e Alberto De Pisis nei … L'articolo Barbara D’Urso contro Iconize sul caso Soleil Sorge è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020)D’Ursoa “Pomeriggio 5” sul, per una “lettera sminuente”. E’ finita poco tempo fa una nuova puntata dello show pomeridiano diD’Urso, “Pomeriggio Cinque”. Si è tornati a parlare di, che, dopo le accuse mosse neidi lui dae Alberto De Pisis nei … L'articoloD’Ursosulè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fabsnial : Perché dilungare in discorso così delicato per loro? Cioè cazzo. Una cosa familiare la fanno diventare un teatrino.… - Giovann21348180 : @Ri_Ghetto Manco io ma sarà la nuova puntata da Barbara D'urso ?????????? - minxiu_ : Ma già che un padre vada a parlare da Barbara D'Urso la dice tutta. #GFVIP - FPugliaVE : RT @confundustria: 10 minuti fa su Canale5 Barbara d'Urso ha detto in diretta 'mi raccomando non affollate i Pronto Soccorsi, tranquilli pe… - Tiziana70686591 : Ma da quando Amedeo Gorla è diventato così duro nei confronti di Guenda?? Da Barbara D'Urso fece un intervento a fa… -

