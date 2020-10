Vuelta a España 2020, Daniel Martin: “La Movistar corre in un modo stupido, ha causato la mia caduta” (Di domenica 25 ottobre 2020) Una caduta senza particolari danni, su un arrivo in leggera salita. Ieri non ha potuto giocarsi la volata dei battuti Daniel Martin nella quinta tappa della Vuelta a España 2020. L’irlandese, vincitore della terza frazione, era intenzionato a seguire Primoz Roglic, provando magari a guadagnare qualche secondo sui rivali. Ovviamente il suo tempo è stato neutralizzato. Le sue parole all’arrivo ai microfoni di CyclingPro.net: “È stata una tappa molto veloce. Alla fine stavamo andando a tutta per prepararci allo sprint e non perdere terreno sullo strappo, c’era molta pressione. La caduta è stata causata dalla Movistar, corrono in modo stupido. Bisogna accettarlo, ovviamente c’è molta ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Una caduta senza particolari danni, su un arrivo in leggera salita. Ieri non ha potuto giocarsi la volata dei battutinella quinta tappa dellaa España. L’irlandese, vincitore della terza frazione, era intenzionato a seguire Primoz Roglic, provando magari a guadagnare qualche secondo sui rivali. Ovviamente il suo tempo è stato neutralizzato. Le sue parole all’arrivo ai microfoni di CyclingPro.net: “È stata una tappa molto veloce. Alla fine stavamo andando a tutta per prepararci allo sprint e non perdere terreno sullo strappo, c’era molta pressione. La caduta è stata causata dalla, corrono in. Bisogna accettarlo, ovviamente c’è molta ...

