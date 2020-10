Traffico Roma del 25-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) LuceverdeBuona domenica dalla redazione al microfono Simone Cerchiara in via Giovanni Volpato tra stazione Trastevere Piazza della Radio prestare attenzione a un veicolo in panne poco distante dalla stazione Trastevere a Porta Portese domenica con il mercato chiusure in via Ettore Rolli e limitazioni alla sosta nell’area circostante viviate tre linee di bus vicino alle Terme di Caracalla chiusa viale Baccelli Sono in corso lavori all’ alberature la riapertura alle 16 chiusa via Veneto in direzione di piazza Barberini da piazzale Brasiledeviato verso Corso d’Italia Oppure verso via di Porta Pinciana via Veneto che sarà chiusa fino al primo pomeriggio fino al termine delle operazioni di smontaggio della passerella allestita per la Corsa 1000 Miglia per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il ...