"Togliti dai cog***i". Teo Mammucari brutalizzato da Rudy Zerbi: (brusco) fuori programma a Tu si que vales (Di domenica 25 ottobre 2020) Il trapezista messicano stupisce tutti a Tu si que vales e fa litigare Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Il siparietto, tra il serio e il faceto, è andato in scena quando dopo l'esibizione del concorrente, in equilibrio precario su una sedia, sulle ginocchia e poi appeso ai proiettori sul soffitto dello studio, Mammucari decide di emularlo con una buona dose cdi coraggio. "Ora tolgo questa mano", annuncia Teo, impegnato nell'acrobazia. E Zerbi lo fulmina: "E Togliti dai cog***i". "Sembri un merlo sul trespolo - ha infierito Gerry Scotti -. Ma perché ti sei messo in questa condizione?". Anche Maria De Filippi se la ride per l'intrepido collega di giuria: "Si butta in queste cose e poi ha paura". Ovviamente, Mammucari non ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Il trapezista messicano stupisce tutti a Tu si quee fa litigare Teo. Il siparietto, tra il serio e il faceto, è andato in scena quando dopo l'esibizione del concorrente, in equilibrio precario su una sedia, sulle ginocchia e poi appeso ai proiettori sul soffitto dello studio,decide di emularlo con una buona dose cdi coraggio. "Ora tolgo questa mano", annuncia Teo, impegnato nell'acrobazia. Elo fulmina: "Edai". "Sembri un merlo sul trespolo - ha infierito Gerry Scotti -. Ma perché ti sei messo in questa condizione?". Anche Maria De Filippi se la ride per l'intrepido collega di giuria: "Si butta in queste cose e poi ha paura". Ovviamente,non ...

2703mik : @Cristin14849886 @GiuseppeConteIT Ma togliti dai piedi cretina... - infoitcultura : Teo Mammucari, battuta di Rudy Zerbi: “Togliti dai cogli**i” - LunatiLuciano : @karimamoual Se non ti sta bene togliti dai coglioni tu e i tuoi africani fi merda chiaro? Le polemiche valle a far… - autarkeya1943 : @francescatotolo Buffone ribollito. Sono anni e anni che ti pappi lauti stipendi da parlamentare non solo per non f… - cavolfiore_ills : DAYANE TOGLITI DAI COGLIONI . PERCHÉ SEI ENTRATA NELLA CONVERSAZIONE? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Togliti dai Teo Mammucari, battuta di Rudy Zerbi: “Togliti dai cogli**i” Lanostratv Teo Mammucari, battuta di Rudy Zerbi: “Togliti dai cogli**i”

Questa sera a Tu sì que vales è salito sul trapezio provando a restare in equilibrio. Facendo la telecronaca dei suoi gesti (“Ora tolgo questa mano”) la battuta di Rudy Zerbi non è tardata: “E togliti ...

"Ecco perché non ho figli". La confessione di Sabrina Ferilli

Prima di concludere la sua conversazione con il giornalista del settimanale, la donna ha dato vita ad altre precisazioni ed ha rimarcato le sue intenzioni. Tra i protagonisti c’è indubbiamente Sabrina ...

Questa sera a Tu sì que vales è salito sul trapezio provando a restare in equilibrio. Facendo la telecronaca dei suoi gesti (“Ora tolgo questa mano”) la battuta di Rudy Zerbi non è tardata: “E togliti ...Prima di concludere la sua conversazione con il giornalista del settimanale, la donna ha dato vita ad altre precisazioni ed ha rimarcato le sue intenzioni. Tra i protagonisti c’è indubbiamente Sabrina ...