Riutilizzare la noce di cocco | idee creative e sorprendenti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ebbene sì, ladisi puòper creare numerosissimi oggetti, perfetti per decorare la casa! Sicuramente, a tantissime di voi sarà capitato di comprare une di non riuscire ad aprire nel modo corretto la sua. Quindi, l’avete distrutta per consumare così il frutto. Questa pratica è sbagliata poiché lasi può riciclare in tantissimi modi, è fondamentale aprirla correttamente, conservarla e pulirla alla perfezione. Dalla candela al vaso, le scelte sono infinite e in questo articolo, ve ne mostreremo alcune semplicissime, che si possono realizzare in soli 5 minuti e conquisteranno il vostro cuore.di: procedimento e ...