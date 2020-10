Previsioni Meteo Toscana: domani molto nuvoloso, con piogge e temporali (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. domani molto nuvoloso con deboli piogge sul nord-ovest sull’Appennino settentrionale. Nel corso del pomeriggio precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone costiere e in Arcipelago, in estensione al resto della regione in serata. Venti: moderati-forti da sud, sud-ovest. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in locale aumento, massime stazionarie o localmente in aumento. Martedì 27 nuvolosità variabile con tendenza ad ampie schiarite. Possibilità di residue precipitazioni nella ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regionee CNR specializzato inrologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica leper lai prossimi giorni.con debolisul nord-ovest sull’Appennino settentrionale. Nel corso del pomeriggio precipitazioni, anche temporalesche, sulle zone costiere e in Arcipelago, in estensione al resto della regione in serata. Venti: moderati-forti da sud, sud-ovest. Mari: mossi omossi. Temperature: minime in locale aumento, massime stazionarie o localmente in aumento. Martedì 27 nuvolosità variabile con tendenza ad ampie schiarite. Possibilità di residue precipitazioni nella ...

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #25ottobre #ANSA - morena_faenza : RT @ilpost: Le previsioni meteo per domani, lunedì 26 ottobre - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Le previsioni meteo per domani, lunedì 26 ottobre - ARS_Bologna : Previsioni per domani a Bologna: Massima di 21° C e minima di 11° C. #meteo #bologna #arsbologna #radioamatori - cappelIaiomatto : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #25ottobre #ANSA -